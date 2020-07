Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Raub-Festnahme

Hamm-Mitte (ots)

Einen 28-jährigen nahm die Polizei nach einem versuchten Raub am Montag, 06. Juli 2020 am Allee-Center fest. Gegen 14.55 Uhr versuchte der Mann einer Frau die über der Schulter getragene Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt ihre Tasche fest und stürzte zu Boden. Daraufhin ließ er von seinem Vorhaben ab und fuhr mit einem Fahrrad davon. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nach einem Zeugenhinweis im Nahbereich antreffen und festnehmen. Die Frau hatte sich in der Zwischenzeit von der Örtlichkeit entfernt. Sie wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (rs)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell