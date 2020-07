Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 91-jähriger aus Hamm bestohlen

Hamm-Herringen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag, 4. Juli, gegen 12.20 Uhr unvermittelt die Beifahrertür eines VWs an der Neufchateaustraße geöffnet. Im Wagen saß ein 91-jähriger Mann aus Hamm. Der Täter lenkte ihn durch ein Gespräch ab. Angeblich wollte er wissen, wo sich eine Reinigung befinden würde. Er hielt eine dunkle Weste mit glänzendem Innenfutter in den Wagen und verdeckte dem Senior damit die Sicht auf den Beifahrersitz. Dort lag eine Männerhandtasche. Unbemerkt vom 91-Jährigen entwendete der Täter die Tasche samt Bargeld und Ausweisdokumenten. Er beendete das Gespräch, schloss die Tür und ging davon.

Der Täter ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und kräftig. Er hat braune Haare, trug eine schwarze Hose sowie schwarze Oberbekleidung und sprach Hochdeutsch. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

