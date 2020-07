Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 70 Jahre alter Fahrer eines roten Autos nach Unfallflucht gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Die Polizei sucht einen Unfallfahrer, der am Freitag, 3. Juli, gegen 9.40 Uhr einen BMW beschädigt und sich dann vom Unfallort entfernt hat. Der Unfallfahrer fuhr laut Zeugenaussagen einen roten PKW und ist zirka 70 Jahre alt. Der BMW war an der Oswaldstraße geparkt. Zuvor hatte ein Zeuge den Unfallfahrer noch gewarnt, beim Ausparken auf den BMW aufzupassen. Der Unbekannte setzte das Fahrzeug daraufhin vor und zurück und stieß dabei gegen den BMW. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

