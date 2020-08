Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Gemeindesaal ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Gemeindesaal

Cuxhaven. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in den Gemeindesaal der Freien evangelischen Gemeinde in der Mozartstraße eingebrochen. Zwei Fenster und eine Balkontür versuchten die Täter vergeblich aufzuhebeln. Bei dem dritten Fenster hatten die Unbekannten Erfolg. In dem Gebäude wurde weitere abgeschlossene Türen aufgebrochen und alle Räume nach Diebesgut durchsucht. Was erbeutet wurde steht noch nicht fest.

++++++

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven. Eine 71-jährige Cuxhavenerin hat am Dienstagabend gegen 21 Uhr einen Verkehrsunfall in der Brahmsstraße verursacht. Sie hatte sich alkoholisiert hinters Steuer gesetzt und dann an der Ampelanlage zur Beethovenallee den vor ihr bereits angehaltenen PKW eines 56-jährigen aus Cuxhaven übersehen. Der Sachschaden bei dem Auffahrunfall blieb zwar gering, aber die Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme den Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell