Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

AltenkirchenAltenkirchen (ots)

Am Morgen des 28.11.2020, um 11:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße in Altenkirchen in Richtung Konrad-Adenauer-Platz. In einer Haltebucht parkte eine Autofahrerin. Beim Öffnen der Fahrertür übersah sie den herannahenden Radfahrer. Dieser prallte gegen die geöffnete Tür und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

