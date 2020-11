Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl

BirnbachBirnbach (ots)

In der Nacht vom 26.11.2020 auf den 27.11.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter fünf Heizkreisverteiler aus einem Rohbau in Birnbach. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7.000 EUR. Nach Zeugenangaben gibt es Hinweise auf einen weißen Mercedes Sprinter, welcher als Tatfahrzeug in Frage kommt. Der Fahrer dieses Fahrzeuges verhielt sich auffällig und habe Bilder von dem Objekt gefertigt. Die Polizei in Altenkirchen bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise bezüglich des Sprinters unter der Telefonnummer 02681/946-0.

