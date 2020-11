Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl

AltenkirchenAltenkirchen (ots)

In der Nacht vom 27.11.2020 auf den 28.11.2020 kam zu einem Diebstahl aus einem Rohbau in der Hochstraße. Die Diebe entwendeten acht Unterputz WC-Module. Die Polizei in Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02681/946-0.

