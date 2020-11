Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrolle von mehreren Personen

DierdorfDierdorf (ots)

In der Nacht von Samstag, 28.11.2020 auf Sonntag, 29.11.2020 wurden in Dierdorf mehrere Personen festgestellt, die beim Erblicken des Polizeifahrzeuges fußläufig flüchteten. Den Beamten gelang es jedoch sie einzuholen und einer Kontrolle zu unterziehen. Der Grund der Flucht wurde dann auch klar, an der Kontrollörtlichkeit konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Verantwortlichen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Darüber hinaus stehen auch Verstöße gegen die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung im Raum.

