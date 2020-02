Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Wohnungsbrand in Ratingen Tiefenbroich

Ratingen (ots)

Um 17:01 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand nach Ratingen Tiefenbroich alarmiert. Anrufer hatten eine brennende Wohnung in Ratingen Tiefenbroich gemeldet. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung. Drei Personen die sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung in der Wohnung befanden, sind durch den Rettungsdienst auf Verdacht einer Rauchgasintoxikation versorgt worden. In der Wohnung brannte ein Wäschetrockner. Er befand sich im Badezimmer der Erdgeschosswohnung. Ein Trupp ging unter Atemschutz und einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Nachdem der Brand gelöscht und der Wäschetrockner sowie die Waschmaschine aus der Wohnung entfernt waren, wurde die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei gemacht. Die drei Personen, die durch den Rettungsdienst versorgt worden, mussten nicht ins Krankenhaus transportiert werden und verblieben an der Einsatzstelle. Nach den Maßnahmen der Feuerwehr und der Polizei wurde ihnen die Wohnung übergeben.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen, die Löschzüge Ratingen-Tiefenbroich und Mitte, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und die Polizei .

