FW Ratingen: Bilanz des Ratinger Rosenmontagszuges aus Sicht der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und des Sanitätsdienstes

Ratingen, Stadtgebiet, 14:50 Uhr, 24.02.2020

Viele Jecken feierten in Ratingen beim Rosenmontagszug ihren Karneval. Das Wetter spielte sturmbedingt am heutigen Tag keine Rolle. Außer ein wenig Wind und etwas Regen war nichts zu vermelden. Insgesamt verlief der Rosenmontagszug in Ratingen ruhig und ohne größeren Zwischenfälle. Das Notfallmanagement mit Vertretern aus Veranstalter, der Polizei, dem Ordnungsamt, dem Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr konnten um 14:50 Uhr eine positve Bilanz ziehen. Die Polizei zählte entlang der Zugstrecke ca. 32.000 begeisterte Jecken. Die Einsatzleitung der Hilfsorgansisationen (JUH, DRK, MHD) und der Feuerwehr, die beide in der Musikschule, Poststraße, untergebracht waren, hatten insgesamt 12 sanitätsdienstliche Hilfeleistungen durchzuführen. Zusätzlich wurden 5 Transporte durch die Rettungsmittel des Sanitätsdienstes durchgeführt. Die Notärzte des Sanitätsdienstes kamen drei mal zum Einsatz.

Das Ordnungsamt spricht den Autofahrern ein großes Lob aus, weil diese sich an die großräumige Verkehrslenkung im Rahmen des Rosenmontagszuges gehalten haben. Es mussten keine Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Wärend der Veranstaltung wurden durch die Feuerwehr mehrere kleine Ölspuren im Stadtgebiet, ein umgestürzter Baum im Bereich der Freilichtbühne am blauen See sowie ein gemeldeter Verkehrsunfall auf der A52 bearbeitet. Der Verkehrsunfall befand sich vor dem AK Breitscheid, so dass Kräfte der Feuerwehr Essen übernehmen mussten. Bei einer Ölverunreinigung in Hösel kamen auch Kräfte des Tiefbauamtes zum Einsatz.

