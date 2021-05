Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten nach Fahrspurwechsel

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf der Heilbronner Straße in Ludwigsburg, in Höhe der Feuerwache, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Hierbei wollte ein 19-jähriger Fahrer eines Citroen, welcher in Richtung Heilbronn unterwegs war, die Fahrspur wechseln und übersah einen auf der linken Fahrspur befindlichen Mercedes-Benz eines 47-Jährigen und dessen 46-jähriger Beifahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die beiden Insassen des Mercedes-Benz leicht verletzt wurden und in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Erstversorgung wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort durchgeführt. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro.

