FW-MG: Rauchentwicklung in leerstehendem Gebäude

Mönchengladbach-Schmölderpark, 06.12.2020, 18:16 Uhr, BäumcheswegMönchengladbach-Schmölderpark, 06.12.2020, 18:16 Uhr, Bäumchesweg (ots)

Am frühen Abend des 6. Dezember wurde die Feuerwehr durch die Polizei zum Bäumchensweg alarmiert. Hier hatte es eine Rauchentwicklung in einem Gebäude gegeben. Es konnte nicht sicher ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen in dem eigentlich leerstehenden Gebäude befanden. Die Feuerwehr schickte umgehend einen Trupp mit Pressluftatmer und Wärmebildkamera zur Erkundung der Einsatzstelle vor. Die Verrauchung war gering. Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich. Es befanden sich keine Person in dem Gebäude. Abschließend führte die Feuerwehr noch Lüftungsmaßnahmen zur Entrauchung der Einsatzstelle durch.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Einsatzleiter: BA Justin Vogts

