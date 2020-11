Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unerlaubtes Entfernen von Unfallort - Autofahrerin demoliert Straßenschilder

HerfordHerford (ots)

(jd) Am Freitag (30.10.) erhielt die Besatzung eines Streifenwagens den Hinweis, dass sich gegen 21.15 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Berliner Straße/Mindener Straße ereignet hat. Aufmerksame Zeugen nahmen einen lauten Knall wahr und bemerkten dann, dass ein weißer Toyota Aygo auf der Verkehrsinsel auf der Kreuzung gestanden hat. Das Fahrzeug war zuvor von der Berliner Straße kommend nach links in die Mindener Straße abgebogen. Dabei ist das Fahrzeug zu weit nach rechts abgekommen und auf die Verkehrsinsel geraten. Das dort normalerweise aufgestellte Verkehrszeichen hing den Zeugen zufolge zunächst unter der Fahrzeugfront. Das Auto fuhr an und überfuhr das Verkehrskennzeichen dann der Länge nach. Ein paar Meter weiter hielt der Toyota an einer Bushaltestelle und zwei Frauen stiegen aus, um den Schaden am Auto zu begutachten. Sie entfernten sich dann jedoch vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Mehrere Zeugen konnten das Kennzeichen des Pkw ablesen und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern noch an. Der mutmaßlichen Fahrerin drohen Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Schaden am Verkehrsschild beträgt mehrere hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell