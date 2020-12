Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 281220-1038: Geld aus Opferstock gestohlen

EngelskirchenEngelskirchen (ots)

Unbekannte haben in Engelskirchen-Loope die Opferstöcke in einer Kirche geplündert. Im Tatzeitraum zwischen Samstag 18:40 Uhr und Sonntag (27. Dezember) 10:15 Uhr schlugen die Täter ein Fenster der katholischen Kirche in der Overather Straße ein. Sie betraten den Kirchenraum und nahmen das Geld aus zwei Opferstöcken mit.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

