POL-GM: 271220-1037: Brandermittlungen aufgenommen

MorsbachMorsbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein leerstehendes und derzeit nicht genutztes Nebengebäude eines Senioren- und Pflegeheims in Morsbach-Lichtenberg am ersten Weihnachtstag in Brand geraten.

Anwohner hörten am frühen Morgen, gegen 4:20 Uhr, zunächst laute Knalle. Anschließend bemerkten sie, dass es in der Bergstraße in einem ehemaligen Nebengebäude des Senioren- und Pflegeheims brannte. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug entfernte sich vom Brandort. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Trotz enormer Rauchentwicklung musste kein weiteres Gebäude evakuiert werden.

Hinweise zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

