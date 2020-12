Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271220-1034: Tresor gestohlen

HückeswagenHückeswagen (ots)

Einen Tresor haben Einbrecher gestohlen, die am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) in ein Büro in der Waidmarktstraße eingedrungen sind. Anwohner beobachteten vier Männer, die den Tresor in ein Auto luden.

Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür zu dem Wohn- und Geschäftsgebäude auf. Sie hatten es auf den Tresor abgesehen, in dem sich eine nicht unerhebliche Menge Bargeld, zwei hochwertige Armbanduhren sowie diverse Urkunden und Dokumente befanden. Nach Angaben der Eigentümer hat der Tresor ein Gewicht von etwa 300 kg. Um 17:55 Uhr hörten Anwohner Schleifgeräusche auf der Straße. Vier dunkel gekleidete Männer luden einen großen rechteckigen Gegenstand in den Kofferraum eines dunklen Wagens. Möglicherweise handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Mercedes C-Klasse.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell