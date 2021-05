Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal: Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand am Samstagabend bei einer Sachbeschädigung an drei geparkten Fahrzeugen. An einem Audi und zwei Daimler-Benz, welche in der Martin-Luther-Straße in Korntal abgestellt waren, wurden die Fahrzeugseiten zerkratzt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der Polizeiposten Korntal, Tel.: 0711/8399020, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell