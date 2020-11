Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Stoppstelle überfahren; Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

UlmUlm (ots)

Am gestrigen Freitag ist eine 51-jährige Frau gegen 20:40 Uhr auf der Landesstraße 1163 von Steinheim kommend in Richtung Heidenheim unterwegs gewesen. An der Einmündung zur B 466 - die dortige Lichtzeichenanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb - bog die Opel-Lenkerin in die Bundesstraße ein, ohne die Vorfahrt eines 38-jährigen VW-Lenkers zu beachten, welcher zur selben Zeit auf der B 466 in Richtung Söhnstetten unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Bei dem Aufprall zogen sich der VW-Fahrer und eine 37-jährige Mitfahrerin im VW leichtere Verletzungen zu, welche in einer nahegelegenen Klinik behandelt wurden. Die 51-jährige Opel-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall totalbeschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen des Polizeireviers Heidenheim auf ca. 12.000 Euro.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Ziller - Polizeiführer v.D., 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 2078727

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell