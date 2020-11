Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Sprinter prallt auf Pkw

Nach einem Unfall am Freitag bei Ulm kamen drei Männer in ein Krankenhaus.

Gegen 2 Uhr fuhr ein Fiat auf der A8 in Richtung Karlsruhe. Hinter ihm war ein Sprinter unterwegs. Dessen Fahrer sah den Pkw zu spät. Der 32-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte bei Ulm-Jungingen gegen den Fiat. Die Fahrer sowie ein Mitfahrer im Pkw trugen leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten den 41- und den 43-Jährigen in Kliniken. Ein 54-jähriger Mitfahrer trug schwere Verletzungen davon. Auch er kam in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 9.000 Euro. Die Spezialisten der Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

