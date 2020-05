Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Hoher Sachschaden durch mutwillige Beschädigung eines Mercedes

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag schlugen bislang unbekannte Täter an einem in der Böblinger Straße geparkten Mercedes die Heckscheibe sowie beide Rücklichter ein. Dadurch wurde in diesem Bereich auch die Karosserie beschädigt. Außerdem wurden noch 3 Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/6970, entgegen.

