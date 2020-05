Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Gärtringen, Kreis Böblingen - Motorradfahrer übersieht Kreisverkehr und verletzt sich schwer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 25-jähriger gegen 21:15 Uhr mit seinem Motorrad die K1067 von Deckenpfronn in Richtung Nufringen. Aus noch nicht bekannter Ursache übersah er den Kreisverkehr zwischen Gärtringen und Nufringen, und fuhr nahezu ungebremst in die Grünfläche des Kreisverkehrs. Infolgedessen stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, es musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

