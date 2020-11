Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Fahrzeuge stoßen zusammen/ Auf die Gegenfahrbahn kam ein Sprinter am Freitag bei Ochsenhausen.

Gegen 6.15 Uhr fuhr ein Fiat von Ochsenhausen nach Erlenmoos. Ihm kam ein Sprinter entgegen. Der kam auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Fiat. Der Ducato kam von der Straße ab und rutschte eine Böschung hinunter. Dort verläuft die Jägerstraße, in der ein BMW fuhr. Der Fiat prallte gegen den Pkw. Der Fahrer der Ducato war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 19-Jährigen. Er sowie der 20-jährige Fahrer des Sprinter trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an ihnen schätzt die Polizei auf ungefähr 50.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/96300) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

