Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ungebetener Besuch; Diebe steigen in Einfamilienhaus ein

UlmUlm (ots)

Auf Schmuck und Bargeld abgesehen hatten es Diebe, welche am gestrigen Freitag in Göppingen ihr Unwesen trieben. Der bzw. die Täter drangen über ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Robert-Mayer-Weg ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenstände. Wer hat im Laufe des Freitags im Robert-Mayer-Weg in Göppingen verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen? Die Polizei Göppingen (07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

