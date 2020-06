Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl in Supermarkt

Ludwigshafen (ots)

160 Euro wurden am Donnerstag (04.06.2020) aus einer Tasche einer 73-Jährigen gestohlen. Die Frau war gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Prälat-Caire-Straße unterwegs, als sie beim Bezahlen bemerkte, dass der Geldbeutel fehlte. Zudem war die Tragetasche aufgeschnitten. Die Polizei geht davon aus, dass die Tasche von dem/der Täter/in aufgeschlitzt wurde, um somit an den Inhalt zu gelangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

