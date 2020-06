Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (04.06.2020), gegen 16 Uhr, verursachte ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße einen Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Bewohner der Wohnung und des Mehrfamilienhauses konnten rechtzeitig das Haus verlassen und wurden nicht verletzt. Derzeit ist davon auszugehen, dass ein 4-jährige Junge der betroffenen Wohnung mit einem Feuerzeug spielte und somit den Brand verursachte. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner der Wohnung kamen bei Verwandten unter.

