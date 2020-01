Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Diebe bohren Fenster auf 17.-19.01.2020

Zimmern ob Rottweil-Stetten (ots)

Mit einem Bohrer gingen unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende in der Panoramastraße ans Werk. An der Gebäuderückseite eines Wohnhauses machten sie sich mit einem Bohrer an einem Fenster zu schaffen und drangen schließlich in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Zimmer und verließen mit etwas Bargeld und Schmuck das Gebäude wahrscheinlich wieder über die hintere Gartentüre. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell