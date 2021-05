Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim-Hohenstein: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.24 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Kirchheimer Straße / Mittlere Straße eine Verkehrsunfallflucht. Eine 29-jährige Fahrerin eines blauen Audi A4 Limousine befuhr die Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung Kirchheim a.N. Aus der Mittlere Straße fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Opel Corsa heraus und missachtete die Vorfahrt der 29-Jährigen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher stieg kurz aus, betrachtete den Schaden an seinem Pkw, setzte rückwärts und flüchtete anschließend auf der Mittlerer Straße in unbekannte Richtung. Die 29-Jährige blieb unverletzt. Am Audi enstand ein Schaden von 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefonnummer: 07142 4050, zu melden.

