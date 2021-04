Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Randalierer in Einkaufsmarkt; unzählige Alkoholika zu Boden geworfen; Marktmitarbeiter bedroht; Ladendiebstahl; Fahndung; vorläufige Festnahme

Schwetzingen (ots)

Ein zunächst unbekannter Kunde randalierte aus bislang unbekannten Gründen am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Scheffelstraße und warf zunächst unzählige Flaschen zu Boden, die dort zerbarsten. Über den dabei entstandenen Schaden liegen noch keine Informationen vor, dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen.

Anschließend flüchtete er mit leichten Schnittwunden und einer gestohlenen Flasche Kräuterlikör in zunächst unbekannte Richtung, nachdem er einen Marktmitarbeiter mit einer abgeschlagenen Bierflasche bedroht haben soll.

Im Rahmen der Fahndung wurde der 32-jährige Verdächtige in der Plankstadter Straße festgestellt und schließlich vorläufig festgenommen. Die Beschreibung traf auf den Verdächtigen zu, er wies Schnittwunden auf und hatte eine Flasche des gestohlenen Likörs bei sich.

Nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell