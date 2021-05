Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallmit verletzter Person, L 1125 Gemarkung Pleidelsheim

Ludwigsburg (ots)

Unfallzeit: Samstag 22.05.2021/ 10:45 Uhr

Ein 71-jähriger Mazda Fahrer befuhr die L1125 von Murr kommend in Richtung Pleidelsheim. Im Bereich der Kreuzung zur BAB Einfahrt Pleidelsheim in Richtung Heilbronn erlitt der Fahrer einen epileptischen Anfall und kam aufgrund dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er die rechten Schutzplanken, wurde von dort nach links abgewiesen und kollidierte mit dem vor ihm befindlichen Pkw Mercedes eines 22-Jährigen. Im weiteren Verlauf prallt der Mazda Fahrer noch gegen den VW eines 52-jährigen, der verkehrsbedingt, im Bereich der Ausfahrt der Anschlussstelle Pleidelsheim wartete. Der 71-jährige wurde schwerverletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Ludwigsburg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000,-EUR Aufgrund des Verkehrsunfalls war die L1125 in Richtung Pleidelsheim sowie die Osttangente Pleidelsheim gesperrt. Bei dem Unfall war die Feuerwehr mit 1 Fahrzeug und 7 Mann, der Rettungsdienst mit 4 Fahrzeugen sowie ein Notarzt vor Ort. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Bereitschaft der Straßenmeisterei Ludwigsburg wurde die Fahrbahn gereinigt.

