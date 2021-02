Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 07.02.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfall mit Schwerverletztem - Offenbach

Ein Porschefahrer befuhr am Samstagabend, um 20:29 Uhr, die Bundesstraße 448 in Richtung Obertshausen, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich der silberne SUV und kollidierte mit einem Baum. Der 29-jährige Fahrer aus Erlensee wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Offenbacher Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 90.000 Euro.

Bereich Main-Kinzig

1. Lagerhalle einer Kabelmanufaktur brennt - Birstein

Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr wurde der Brand einer Lagerhalle in Birstein, in der Straße Rosengarten gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in vollem Umfang in Flammen. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aufmerksame Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben und damit gegebenenfalls die Ermittlungen unterstützen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 07.02.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell