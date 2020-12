Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Wildschutzzäune beschädigt

FrerenFreren (ots)

Zwischen dem 29. November und dem 2. Dezember beschädigten bislang unbekannte Täter Wildschutzzäune in den Loher Tannen in Freren. Sie durchtrennten die Zäune, sodass etwa vier Meter breite Öffnungen entstanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

