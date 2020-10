Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vermeintliche Ladendiebin schlägt Verkaufspersonal

Olpe (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Ladenpersonal und einer Kundin eines Drogeriemarktes in der Stellwerkstraße in Olpe ist es am Dienstag (20. Oktober) gegen 13.30 Uhr gekommen. Die Angestellten sprachen eine 46-jährige Kundin an, die sie verdächtigten, Ware gestohlen zu haben. Als diese daraufhin gehen wollte, stellten sich ihr zwei Mitarbeiterinnen in den Weg und fassten sie am Arm an. Daraufhin schlug die Kundin einer 23-jährigen Angestellten mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht und flüchtete. Eine weitere Mitarbeiterin folgte der Tatverdächtigen, wodurch es den eingesetzten Beamten gelang, diese anzutreffen. Der Verdacht des Ladendiebstahls erhärtete sich nicht. Die geschädigte Mitarbeiterin trug leichte Verletzungen davon, musste sich jedoch nicht in ärztliche Behandlung geben. Die Polizei schrieb eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell