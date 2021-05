Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ehningen: Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Am Freitag gegen 14.15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Audi Fahrer den linken Fahrstreifen der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart, als kurz vor der Autobahnanschlussstelle Ehningen der Verkehr ins Stocken gerät. Obwohl die auf dem linken und mittleren Fahrstreifen abbremsenden Fahrzeuge ihre Warnblinker einschalteten, konnte der 18-Jährige trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Beim Versuch noch auf den mittleren Fahrstreifen auszuweichen, kollidierte er dennoch mit dem vor ihm fahrenden C-Klasse Mercedes eines 39-Jährigen und fuhr in der Folge noch auf einen A-Klasse Daimler einer 44-Jährigen auf dem mittleren Fahrstreifen hinten auf. Durch die Kollisionen wurden im Fahrzeug des 39-Jährigen dessen 43-jährige Beifahrerin leicht verletzt und in der A-Klasse die 44-jährige Fahrerin sowie ihre beiden sieben und zwölf Jahre alten Kinder, welche zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro. Da sowohl der Audi als auch die A-Klasse im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen mussten der linke sowie der mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Ab 15.45 Uhr waren alle drei Fahrstreifen wieder frei befahrbar.

