Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Seesen vom 22.09.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Montag, 21.09.2020, gegen 18.40 Uhr, ist es im Bereich der Straße Am Schulplatz in 39723 Seesen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen gekommen. Zwecks weiterer Ermittlungen werden Zeugen des Unfallherganges gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen unter der Telefonnummer 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

