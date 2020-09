Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Unfallbeteiligte gesucht:

Am 22.09.2020, um 07.35 Uhr, kam es auf der Ilsenburger Straße in Bad Harzburg in Höhe der Hausnummer 20 auf dem dortigen Fußgängerweg zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem roten Skoda Fabia und einer ca. 60 Jahre alten Fußgängerin. In diesem Zusammenhang wird die Fußgängerin gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg, Tel. 05322-911110, zwecks näherer Abklärung des Sachverhalts zu melden. Außerdem wird ein Pkw-Fahrer gesucht, der Zeuge dieses Zusammenstoßes war.

