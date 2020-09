POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 21.09.2020

Polizeiinspektion Goslar

PI Goslar: Pressemitteilung vom 21.09.2020

Goslar (ots)

Einbruch in Wohnung.

Goslar. In der Zeit von Donnerstagvormittag, 08.00 Uhr, bis Am Samstagnachmittag, 17.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf ungeklärte Art und Weise in die in einem Mehrparteienwohnhaus in der Breiten Strasse befindlliche Wohnung ein, durchsuchten offenbar die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Feststellungen mehrere Modellfahrzeuge. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe derzeit unbekannter Höhe Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mountainbike gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 20.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 08.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein gelb-schwarzes Mountainbike Serious Rockville, 27,5er Rahmengrösse, 24er Kettengangschaltung, mit schwarzen Griffen, Felgen und einem schwarzen Sattel, das mittels Zahlenschloss gesichert am Außengeländer eines Mehrparteienwohnhauses im Reiseckenweg abgestellt war. Bei der Tat entstand ein Schaden Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pedelecs vom Pkw-Fahrradgepäckträger gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 19.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei gesichert auf dem Fahrradgepäckträger eines auf dem Parkplatz eines Hotels in der Krugwiese abgestellten Fahrzeugs mit HAS-Kennzeichen. Bei den Pedelecs handelt es sich um ein blau-schwarzes Haibike, 28er Reifengrösse, 20er Nabengangschaltung, mit schwarzen Schutzblechen, Griffen und Felgen sowie einem schwarzen Sattel und ein schwarzes Sinus, 28er Reifengrösse, per Nabengangschaltung, ebenfalls mit schwarzen Schutzblechen, Griffen und Felgen sowie einem schwarzen Sattel. Bei der Tat entstand ein Schaden Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pkw beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Samstagmittag, 12.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09.55 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter den Lack auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie der Motorhaube eines am Fahrbahnrand der Robert-Koch-Strasse/Höhe Einmündung Franckestrasse abgestellten schwarzen Audi A4 mit GS-Kennzeichen mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Blumenkübel beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 12.30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter den vor einem Reisebüro in der Danziger Strasse/Jürgenohler Markt aufgestellten Blumenkübel um, der dadurch beschädigt wurde. Bei der Tat entstand ein Schaden in geringer Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

