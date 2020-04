Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Starkstromkabel gestohlen

53909 Zülpich-Sinzenich (ots)

Mittwochmittag (12.41 Uhr) meldete ein Polier einer Straßenbaustelle an der Ritterstraße einen Einbruch in einen Baucontainer. Unbekannte hatten in der Zeit vom 17.04.2020 bis zum 20.04.2020 den Container aufgehebelt und 50 Meter Starkstromkabel entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

