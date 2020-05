Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der L 26/Hillesheim - Verursacher gesucht

Hillesheim (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2020, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein LKW die L 26 aus Wiesbaum kommend in Richtung Hillesheim. Auf dieser Stecke wurde er von einem grauen PKW, vermutlich Mitsubishi, mit Anhänger überholt. Beim Wiedereinscheren streifte der PKW-Anhänger den LKW im Bereich der Stoßstange vorne links. Der Unfallverursacher hielt nach der Kollision/dem Überholvorgang am rechten Fahrbahnrand an, vermutlich um sich mit dem Überholten/Geschädigten in Verbindung zu setzten. Da der LKW-Fahrer die Streifkollision nicht bemerkt hatte, fuhr er an ihm vorbei. Er bemerkte den Schaden erst später an der Firmenanschrift. Der Unfallverursacher bzw. Unfallzeugen werden geben sich bei der Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260, zu melden.

