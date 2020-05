Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Festnahme von Graffiti-Sprayern nach aktueller Tat

Wittlich (ots)

Am Freitag, 01.05.2020, gegen 02.20 Uhr, ging auf der Polizei Wittlich ein Hinweis über Notruf ein, dass vier Personen an einem Einkaufsmarkt in Wittlich, Marktplatz, die Hauswand mit Farbe besprühen. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten zwei Täter auf ihrer fußläufigen Flucht festgenommen werden. Die beiden anderen Täter konnten ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Alle Tatverdächtige wurden zur Polizeidienststelle verbracht und nach entsprechenden Maßnahmen wieder entlassen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten weitere Tatorte in der Bach- sowie der Feldstraße aufgefunden und entsprechend dokumentiert werden. Farbschmierereien konnten an einem Fenster eines Möbelgeschäfts und am Lieserufer an einem Stromkasten sowie einem abgestellten Pkw festgestellt werden. Entsprechende Sprühdosen konnten aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden. Den heranwachsenden "Maihexen" im Alter von 18 und 19 Jahren könnten ihre "Scherze" teuer zu stehen kommen, denn gegen alle wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell