Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Leonberg: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt rund 17.000 Euro sind die Folge eines Auffahrunfalles, welcher sich am Freitag gegen 14.10 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost, ereignete. Auf Grund hohen Verkehrsaufkommens kam der Verkehr zum Stehen und eine 37-jährige Fiat Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den stehenden Opel eines 31-Jährigen auf. Dieser wird daraufhin noch auf den davorstehenden VW Golf eines 29-Jährigen geschoben. Der Fiat war im Anschluss so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell