Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 26-Jährige in psychischer Ausnahmesituation

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Freitag gegen 12.00 Uhr in der Spitzholzstraße in Sindelfingen eingesetzt. Eine 26 Jahre alte Frau, die sich vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation befand, wollte die Wohnung einer Verwandten nicht verlassen und bedrohte diese zudem. Die Aufforderungen der eingetroffenen Beamten ignorierte die Frau ebenfalls. Als ein Polizist die Frau festhielt, um sie aus der Wohnung zu führen, wehrte sie sich dagegen. Sie sollte hierauf auf ein Bett abgelegt werden, um ihr Handschließen anlegen zu können. Der Frau gelang es nun sich loszureißen und sie schlug dem Polizisten mit der Faust gegen den Kopf. Nur mit großem Kraftaufwand war es möglich ihr Handschließen anzulegen. Als sie sich etwas beruhigt hatte, lockerten die Beamten ihren Griff, worauf sie ohne Vorwarnung mit voller Kraft einer Polizistin gegen das Bein trat. Die Beamten brachten die 26-Jährige nur schwer wieder unter Kontrolle. Nachdem dies gelungen war, sollte sie zum Streifenwagen gebracht werden, wogegen sie sich in Form von fallen lassen zur Wehr setzte. Während der gesamten Widerstandhandlungen und auch auf dem Polizeirevier beleidigte sie alle anwesenden Polizisten auf das Übelste. Die Frau wurde schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der geschlagene Polizist und seine getretene Kollegin erlitten leichte Verletzungen.

