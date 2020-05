Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrerin verunfallt alleinbeteiligt in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2020, befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Oldenburg mit einem Motorrad die Huntloser Straße in Fahrtrichtung Ostrittrum. Vermutlich aufgrund einer Sichtbehinderung durch tiefstehende Sonne kam die Oldenburgerin im Bereich einer Linkskurve, in Höhe der Rittrumer Straße, rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Die 36-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch einen Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell