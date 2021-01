Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/LD-Zentrum - Mit defekte Windschutzscheibe unterwegs

A65/LD-Zentrum (ots)

Um 9 Uhr wurde gestern (18.01.2021) auf der A65 bei der AS LD-Zentrum ein Fahrzeug gemeldet, dass mit sehr langsamer Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs sei. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Windschutzscheibe komplett beschädigt und das Sichtfeld erheblich beeinträchtigt war. Der 28 Jahre alte Fahrer gab an, dass sich die Motorhaube während der Fahrt geöffnet hatte und dabei gegen die Windschutzscheibe schlug. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

