Leinsweiler - Drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Bei Verkehrskontrollen wurden am Montagabend drei Autofahrer durch die Polizei Landau aus dem Verkehr gezogen, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Auto unterwegs waren. Ein 18-jähriger Autofahrer war in Offenbach kontrolliert worden, als die Beamten im Rahmen der Kontrolle Auffälligkeiten bei ihm feststellten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Auch ein 26-jähriger Autofahrer aus Hessen geriet in Landau in eine Verkehrskontrolle, bei der festgestellt wurde, dass er unter dem Einfluss von Marihuana stand. Auf gleich mehrere Betäubungsmittel schlug der Drogenvortest eines 31-jährigen Autofahrers bei einer Kontrolle bei Leinsweiler positiv an. Allen drei Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Auto mussten sie stehen lassen.

