Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Verkehrsunfall auf der L528

Breckerfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der L528 in Breckerfeld in Höhe Siepen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Pkw, der in Richtung Hagen unterwegs war, aus bisher nicht geklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Fahrer der Fahrzeuge wurden schwer, nach bisherigem Stand aber nicht lebensgefährlich verletzt.

