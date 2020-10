Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Sprayer auf frischer Tat erwischt

Gevelsberg (ots)

Am Montag (26.10.) wurde die Polizei über einen Mann informiert, der in der Südstraße einen Zaun mit grauer Farbe besprüht. Die Polizei konnte den 20-jährigen Wetteraner noch mit der Spraydose am Tatort antreffen. Im Anschluss meldeten sich zwei Fahrzeughalter bei der Polizei und gaben an, dass ihre geparkten Fahrzeuge in der Kampstraße und in der Südstraße mit grauer Farbe besprüht wurden. Es handelt sich um die gleiche Farbe. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell