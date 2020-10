Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in der Kölner Straße

Ennepetal (ots)

Am Montag schlugen Unbekannte, zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr, unbekannte Täter das Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss ein. Sie gelangten in die Wohnung und durchwühlten zunächst Schränke und Kommoden. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt aus dem Einstiegsfenster in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell