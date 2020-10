Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis- Wer hat dieses Fahrzeug schon einmal gesehen?

Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen (22.10) brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Mittelstraße in der Hagener Innenstadt ein. Als Täterfahrzeug diente der abgebildete Opel. Das Fahrzeug hat über die gesamte Fahrzeuglänge einen auffälligen Rallyestreifen, außerdem wurde das Fahrzeug auf der Flucht entweder im Front- oder im Heckbereich durch einen Unfall beschädigt. Wer kann etwas zu dem Verbleib des auffälligen Wagens sagen und wer hat das Fahrzeug nach bzw. kurz vor der Tat gesehen? Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise diesbezüglich geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. Informationen zum eigentlichen Geschehen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4740819

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4743004

