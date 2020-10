Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Schwerverletzter Fußgänger

Sprockhövel (ots)

Ein 89 jähriger Krefelder befährt Freitagmittag mit seinem VW die Linksabbiegerspur der Gevelsberger Straße. Bei Grünlicht biegt er nach links auf die Mittelstraße ein. Hält hier zunächst an der dortigen Fußgängerfurt an. Fährt dann jedoch wieder an und kollidiert mit einem 80 jährigen Fußgänger, welcher gerade die Fahrbahn überqueren möchte. Der Fußgänger aus Sprockhövel wird schwerverletzt vom Rettungswagen abtransportiert. Er konnte vor Ort noch nicht zu dem Unfallhergang befragt werden.

