Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Ein 30 jähriger Hattinger befährt am Samstagmittag die Holthauser Straße in Fahrtrichtung Hattingen. Er bremst seinen VW an einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage in Höhe der Pannhütter Straße 82 ab und kommt an der Haltelinie zum Stehen. Eine 42 jährige Hattingerin befährt mit ihrem Mercedes ebenfalls die Holthauser Straße hinter dem VW. Sie bemerkt zu spät, dass der Pkw an der Lichtzeichenanlage wartet. Trotz sofortiger Vollbremsung fährt sie in das Heck des stehenden VW. Im Mercedes befindet sich zur Unfallzeit auch noch eine 9jährige Beifahrerin. Beide Insassen des auffahrenden Pkw werden leicht verletzt mittels Rettungswagen ins EVK-Hattingen zur ambulanten Behandlung gebracht. Der VW - Fahrer bleibt unverletzt. Durch den Unfall wurde auch ein angrenzender Zaun beschädigt. Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten durch hinzugezogene Abschleppdienste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle wurde die Holthauser Straße einseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

